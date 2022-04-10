Туреччина не пропустить російські кораблі в Чорне море до кінця війни
Турецький міністр оборони Хулусі Акар запевнив, що військові кораблі РФ не ввійдуть у Чорне море, допоки триває війна в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRHaber.
Турецька влада не відступить від позиції щодо пропуску російських кораблів до Чорного моря. Туреччина контролює протоки Босфор і Дарданелли, які поєднують Чорне море з Егейським і Мармуровим.
"Ми будемо дотримуватися конвенції Монтре. Ми не пропускатимемо військові кораблі до Чорного моря", – заявив очільник Міноборони.
Конвенція Монтре про статус проток була ухвалена в 1936 році. Вона відновила суверенітет Туреччини над Босфором і Дарданеллами. Анкара має право відкривати та закривати там прохід військовим кораблям.
До слова, Євросоюз може надати Україні статус кандидата в члени об'єднання у червні.
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