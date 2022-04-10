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Туреччина не пропустить російські кораблі в Чорне море до кінця війни

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Анкара, Неділя 10 квітня 2022 16:59
Туреччина не пропустить російські кораблі в Чорне море до кінця війни Фото: Хулусі Акар (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Турецький міністр оборони Хулусі Акар запевнив, що військові кораблі РФ не ввійдуть у Чорне море, допоки триває війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRHaber.

Турецька влада не відступить від позиції щодо пропуску російських кораблів до Чорного моря. Туреччина контролює протоки Босфор і Дарданелли, які поєднують Чорне море з Егейським і Мармуровим.

"Ми будемо дотримуватися конвенції Монтре. Ми не пропускатимемо військові кораблі до Чорного моря", – заявив очільник Міноборони.

Конвенція Монтре про статус проток була ухвалена в 1936 році. Вона відновила суверенітет Туреччини над Босфором і Дарданеллами. Анкара має право відкривати та закривати там прохід військовим кораблям.

До слова, Євросоюз може надати Україні статус кандидата в члени об'єднання у червні.

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