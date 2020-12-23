Турция продлила разрешение на работу своего судна у спорных с Грецией водах

Турция продолжила работу разведывательного судна Oruç Reis в спорных водах Восточного Средиземноморья на полгода. Вместе с ним будут работать еще два судна геологической разведки Ataman и Cengiz Han.

Об этом сообщает Anadolu.

Как сообщается, Navtex для судна Oruç Reis, что ищет залежи нефти и природного газа, выдали до 15 июня 2021 года. Navtex - это сообщение мореходной системе коммуникаций, которое информирует о присутствии судна в определенном районе.

Отмечается, что воды, в которых осуществляет исследования Oruç Reis, и Греция, и Турция считают своими. За это еще с лета между странами обострились отношения, что в свою очередь привело к напряженности между ЕС и Турцией.

Напомним, ожидается, что Европейский союз наложит санкции на большее количество турецких компаний и лиц, ответственных за бурение в спорных водах Средиземного моря.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к переговорам с ЕС на фоне конфликта в Средиземноморье'й.

Также РБК-Украина писало, что в конце октября Турция расширила разведку полезных ископаемых на спорной с Грецией и Кипром шельфе. В Афинах раскритиковали Анкару за такие действия и пообещали подать жалобу.