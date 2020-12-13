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Эрдоган заявил, что готов к переговорам с ЕС на фоне конфликта в Средиземноморье

Воскресенье 13 декабря 2020 05:38
Эрдоган заявил, что готов к переговорам с ЕС на фоне конфликта в Средиземноморье
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Анкара всегда демонстрировала конструктивность и желание урегулировать разногласия с ЕС за столом переговоров. Евросоюз должен избавиться от влияния со стороны Греции и греческой общины Кипра.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет "Анадолу".

Он назвал "ошибочным подходом" увязывать будущее связей Турции и ЕС с "амбициями пары государств".

"Попытки отдалить Турцию, изолировать и тем более наказать ни к чему не приведут. Анкара защищает правое дело и национальные интересы. Вне зависимости от позиции ЕС, Турция продолжит вносить вклад в дело мира и стабильности в регионе", - сказал Эрдоган.

Напомним, ожидается, что Европейский союз наложит санкции на большее количество турецких компаний и лиц, ответственных за бурение в спорных водах Средиземного моря.

РБК-Украина писало, что в конце октября Турция расширила разведку полезных ископаемых на спорном с Грецией и Кипром шельфе. В Афинах раскритиковали Анкару за такие действия и пообещали подать жалобу.

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