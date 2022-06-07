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Турция призвала Грецию вывести войска с Эгейских островов. Может оспорить их статус

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss MSC)
Автор: Илона Свиридова

Турецкая сторона снова требует от Греции вывести войска с Эгейских островов. В противном случае угрожает оспорить греческий суверенитет над ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Греция наращивает военное присутствие на Эгейских островах в нарушение Лозаннского договора 1923 года и Парижского договора 1947 года.

"Соглашения есть, но Греция их нарушает. Если Греция не прекратит это нарушение, на обсуждение будет вынесен вопрос о суверенитете островов", - отметил он.

При этом Греция считает, что Турция намеренно неверно истолковала договоры. И Афины имеют полное право на защиту после враждебных действий Анкары, включая давнюю угрозу войны.

В чем суть спора

Статус греческих островов в Эгейском море регулируется Лозаннским договором 1923 года о проливах, Договором Монтре 1936 года, а также Парижским мирным договором 1947 года - в отношении острова Додеканес.

Примечательно, что турецкое правительство в 1936 году в соответствии с Договором Монтре признало право Греции на милитаризацию островов Лемнос и Самофракия. Лозаннский договор разрешает пребывание греческих войск на Лесбосе, Хиосе, Самосе и Икарии, набранных из местных жителей, и сил полиции.

Демилитаризация острова Додеканес была навязана вмешательством Советского Союза, но утратила всякий смысл после вступления Греции и Турции в НАТО.

Напомним, ранее греческий МИД жаловался на то, что Турция угрожает войной из-за суверенитета Эгейских островов.

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ТурцияГрецияЭгейское море