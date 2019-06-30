Турция пригрозила генералу Хафтару ответом на агрессию

Фото: Хулуси Акар (Armiya.az)

В Турции заявили, что за нападение на их объекты придется "заплатить очень высокую цену"

Министр обороны Турции Хулуси Акар пригрозил ливийскому генералу Халифу Хафтару "возмездием" в случае атаки на турецкие объекты в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, Акар раскритиковал разрешение Хафтара "Ливийской национальной армии" атаковать турецкие самолеты и корабли на территории Ливии. Министр предостерег силы Хафтара от подобных действий и пригрозил "возмездием" в ответ.

"Мы прибегнем к возмездию", - заявил он.

Кроме того, чиновник отметил, что за нападение на турецких военных армии Хафтару придется "заплатить очень высокую цену". Также Акар добавил, что турецкие силы находятся в Ливии для "вклада в мир и стабильность в регионе".

Напомним, в субботу, 29 июня, ливийский генерал Халифа Хафтар, который контролирует большую часть страны, приказал самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" атаковать турецкие объекты в Ливии. По словам Хафтара, Турция поддерживает признанное международным сообществом правительство национального единства Ливии.

РБК-Украина писало, что армия Хафтара отпустила американского летчика, задержанного под Триполи. Летчик был передан представителям США в соответствии с соглашениями о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.