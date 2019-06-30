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Туреччина пригрозила генералу Хафтару відповіддю на агресію

Новини » Політика    30.06.2019 - 20:50
Туреччина пригрозила генералу Хафтару відповіддю на агресію
Фото: Хулусі Акар (Armiya.az)

У Туреччині заявили, що за напад на їхні об'єкти доведеться "заплатити дуже високу ціну"

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар пригрозив лівійському генералу Халіфу Хафтару "відплатою" вразі атаки на турецькі об'єкти в Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, Акар розкритикував дозвіл Хафтара "Лівійській національній армії" атакувати турецькі літаки та кораблі на території Лівії. Міністр застеріг сили Хафтара від подібних дій та пригрозив "відплатою" у відповідь.

"Ми вдамося до відплати", - заявив він.

Крім того, урядовець наголосив, що за напад на турецьких військових армії Хафтару доведеться "заплатити дуже високу ціну". Також Акар додав, що турецькі сили знаходяться у Лівії для "внеску до миру та стабільності в регіоні".

Нагадаємо, у суботу, 29 червня, лівійський генерал Халіфа Хафтар, який контролює більшу частину країни, наказав самопроголошеній "Лівійській національній армії" атакувати турецькі об’єкти у Лівії. За словами Хафтара, Туреччина підтримує визнаний міжнародною спільнотою уряд національної єдності Лівії.

РБК-Україна писало, що армія Хафтара відпустила американського льотчика, затриманого під Тріполі. Льотчик був переданий представникам США у відповідності з угодами про співробітництво у боротьбі з тероризмом.

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