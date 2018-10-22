Турция предоставила госзащиту невесте саудовского журналиста Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Турецкие власти предоставили невесте журналиста защиту

Турция предоставила государственную защиту невесте саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Власти Турции обеспечат девушке круглосуточную охрану", - говорится в сообщении.

Напоминим, ранее президент США Дональд Трамп сзаявил, что считает, что саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи уже нет в живых.

Кроме того, государственный секретарь США Майк Помпео дал Саудовской Аравии 72 часа на завершение расследования дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Так, Помпео заявил, что в случае если дело Хашкаджи не будет решено, это навредит имиджу Саудовской Аравии на мировой арене.

Как писало РБК-Украина, журналист The Washington Post Хашкаджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.