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Туреччина надала держзахист нареченій саудівського журналіста Хашкаджи

Новини » Політика    22.10.2018 - 07:23
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Влада Туреччини надала нареченій журналіста захист

Туреччина надала державний захист нареченій саудівського журналіста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгіз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"Влада Туреччини забезпечить дівчині цілодобову охорону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи вже немає в живих.

Крім того, державний секретар США Майк Помпео дав Саудівській Аравії 72 години на завершення розслідування справи про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджи.

Так, Помпео заявив, що у разі якщо справа Хашкаджи не буде вирішена, це зашкодить іміджу Саудівської Аравії на світовій арені.

Як писало РБК-Украина, журналіст The Washington Post Хашкаджи пропав 2 жовтня після відвідин генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

У Саудівській Аравії створили потужну "фабрику тролів", - NYT Хашкаджи намагався перешкодити Ер-Ріяду вести компанію проти незгодних в Twitter, - NYT
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