Турция предлагала РФ эвакуировать "азовцев" к себе, - Джемилев

По его словам, тему эвакуации бойцов полка "Азов" обсуждал представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Для этого Турция предлагала отправить свой корабль вместительностью 2 тысячи человек из порта в Стамбуле.

"В любой момент, когда мы с вами договоримся, он придет в порт Бердянск, на этом корабле будут автобусы, которые станут привозить их из Мариуполя в Бердянск, потому что порт Мариуполя заминирован. До окончания войны они будут гостями Турецкой Республики, не будут воевать", - передал Джемилев слова спикера Эрдогана.

На это Шойгу заявил, что "они согласны выпустить гражданское население, а что касается военнослужащих, то бойцы должны сдаться - им гарантируют нормальное обращение, и пусть Зеленский даст команду, чтобы они сдались".

На что Калын ответил, что "ни один главнокомандующий во всем мире не имеет права говорить своим военнослужащим, чтобы они сдавались".

Так, переговоры закончились безрезультатно.