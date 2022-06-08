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Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии для членства в НАТО, - СМИ

Новина українською →
Анкара, Среда 08 июня 2022 09:15
Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии для членства в НАТО, - СМИ Фото: Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии для членства в НАТО (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Власти Турции поставили десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на их членство в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Şafak.

По данным издания, обеим странам было предложено поддержать Анкару в ее борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и их филиалами.

При этом было заявлено, что Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом.

В то же время странам следует пресекать попытки открыть представительства РПК в своих странах. Также Турция предложила не разрешать деятельность FETÖ, проводимую в странах, и закрыть соответствующий веб-сайт и органы СМИ.

Турция настаивает, что Швеция и Финляндия должны уделять особое внимание депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом. Также Стокгольм и Хельсинки должны ввести запрет на демонстрации террористическими организациями, таким как РПК.

Кроме того, Турция предложила Швеции и Финляндии снять ограничения оборонной промышленности против нее, а также попросила поделиться разведданными.

В издании подчеркнули, что если Швеция и Финляндия станут членами НАТО, они должны выполнить эти обязательства.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не изменит свою позицию насчет вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Турецкая сторона даст свое согласие, пока скандинавские страны не откажутся сотрудничать с представителями Рабочей партии Курдистана.

Кроме того, новые переговоры между Турцией Финляндией и Швецией относительно вступления в НАТО возможны, если страны начнут выполнять условия Анкары.

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