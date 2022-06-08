ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Туреччина поставила десять умов Швеції і Фінляндії для членства в НАТО, - ЗМІ

Новость на русском →
Анкара, Середа 08 червня 2022 09:15
Туреччина поставила десять умов Швеції і Фінляндії для членства в НАТО, - ЗМІ Фото: Туреччина поставила десять умов Швеції і Фінляндії для членства в НАТО (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Туреччини поставила десять умов Швеції і Фінляндії у відповідь на зняття вето на їх членство в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yeni Şafak.

За даними видання, обом країнам було запропоновано підтримати Анкару в її боротьбі із забороненою в Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК) і організацією ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена і їх філіями.

При цьому було заявлено, що Швеція і Фінляндія, які є прихильниками терористичних організацій, повинні встановити необхідні правові норми і правову інфраструктуру для боротьби з тероризмом.

Водночас країнам слід припиняти спроби відкрити представництва РПК у своїх країнах. Також Туреччина запропонувала не дозволяти діяльність FETÖ, що проводиться в країнах, і закрити відповідний веб-сайт і органи ЗМІ.

Туреччина наполягає, що Швеція і Фінляндія повинні приділяти особливу увагу депортації та екстрадиції осіб, пов'язаних з тероризмом. Також Стокгольм і Гельсінкі повинні ввести заборону на демонстрації терористичними організаціями, таким як РПК.

Крім того, Туреччина запропонувала Швеції та Фінляндії зняти обмеження оборонної промисловості проти неї, а також попросила поділитися розвідданими.

У виданні підкреслили, що якщо Швеція і Фінляндія стануть членами НАТО, вони повинні виконати ці зобов'язання.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Туреччина не змінить свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Турецька сторона дасть свою згоду, поки скандинавські країни не відмовляться співпрацювати з представниками Робочої партії Курдистану.

Крім того, нові переговори між Туреччиною Фінляндією та Швецією щодо вступу до НАТО можливі, якщо країни почнуть виконувати умови Анкари.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Турция Финляндия
NEWS
ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області
ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області
DAILY
ПТСР, вигорання та синдром вцілілого: як українці борються з травмами війни
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна ПТСР, вигорання та синдром вцілілого: як українці борються з травмами війни