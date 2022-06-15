Турция получила от Швеции документ по вступлению в НАТО, - МИД
Швеция направила в Турцию документ о членстве в НАТО. Анкара считает, что скандинавская страна далека от предмета переговоров.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
Отмечается, что сегодня глава МИД Турции провел совместную встречу с министрами иностранных дел Норвегии и Ирландии. Он резко высказался относительно членства Финляндии и Швеции в НАТО.
Чавушоглу заявил, что Швеция направила письмо в Турцию, однако документ далек от ожиданий Анкары, которая требует четких обещаний.
"Мы передали НАТО и двум странам нашу обеспокоенность. Как эти две страны оправдают наши ожидания? Нам нужно договориться по этому поводу. НАТО также активно взаимодействует. Мы постоянно с ними общаемся. Меморандум о взаимопонимании поступил от НАТО. Также документ поступил от главного советника Швеции. Мы сообщили, что эти документы далеки от наших ожиданий", - отметил министр.
Напомним, что Турция блокирует членство Швеции и Финляндии в НАТО и обвиняет скандинавские страны в поддержке курдского терроризма.
Кроме того, Турция требует письменных гарантий от двух стран перед тем, как она согласится на их вступление в НАТО.
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