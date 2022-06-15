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Туреччина отримала від Швеції документ щодо вступу в НАТО, - МЗС

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Анкара, Середа 15 червня 2022 19:56
Туреччина отримала від Швеції документ щодо вступу в НАТО, - МЗС Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Швеція направила до Туреччини документ щодо членства в НАТО. Анкара вважає, що скандинавська країна далека від предмета переговорів.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Зазначається, що сьогодні глава МЗС Туреччини провів спільну зустріч з міністрами закордонних справ Норвегії та Ірландії. Він різко висловився щодо членства Фінляндії та Швеції в НАТО.

Чавушоглу заявив, що Швеція направила лист до Туреччини, проте документ далекий від очікувань Анкари, яка вимагає чітких обіцянок.

"Ми передали НАТО та двом країнам нашу стурбованість. Як ці дві країни виправдають наші очікування? Нам потрібно домовитися з цього приводу. НАТО також активно взаємодіє. Ми постійно з ними спілкуємося. Меморандум про взаєморозуміння надійшов від НАТО. Також документ надійшов від головного радника Швеції. Ми повідомили, що ці документи далекі від наших очікувань", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що Туреччина блокує членство Швеції та Фінляндії в НАТО і звинувачує скандинавські країни в підтримці курдського тероризму.

Крім того, Туреччина вимагає письмових гарантій від двох країн перед тим, як вона погодиться на їх вступ до НАТО.

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