Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANews.

При этом турецкий президент добавил, что жители страны смогут совершать поездки в другие города страны только с разрешения местных властей.

Кроме того, Эрдоган заявил, что

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Напомним, ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в Турции за сутки увеличилось с 277 до 947 человек. На данный момент в Турции инфицировалось уже 1236 граждан.

Кроме того, в рамках профилактических мер Турция рекомендовала туроператорам и гостиницам перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.