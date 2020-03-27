Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина повністю припиняє міжнародне авіасполучення для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANews.

При цьому турецький президент додав, що жителі країни зможуть здійснювати поїздки в інші міста країни тільки з дозволу місцевої влади.

Крім того, Ердоган заявив, що

"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість заражених коронавірусом в Туреччині за добу збільшилася з 277 до 947 осіб. На даний момент у Туреччині інфікувалося вже 1236 громадян.

Крім того, в рамках профілактичних заходів Туреччина рекомендувала туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.