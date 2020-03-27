Жителі країни зможуть відвідувати інші країни з дозволу влади
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина повністю припиняє міжнародне авіасполучення для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANews.
При цьому турецький президент додав, що жителі країни зможуть здійснювати поїздки в інші міста країни тільки з дозволу місцевої влади.
Крім того, Ердоган заявив, що
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість заражених коронавірусом в Туреччині за добу збільшилася з 277 до 947 осіб. На даний момент у Туреччині інфікувалося вже 1236 громадян.
Крім того, в рамках профілактичних заходів Туреччина рекомендувала туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.