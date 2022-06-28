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Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО на саммите: подписан меморандум

Фото: Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум по вступлению в НАТО (nato.int)
Автор: Иван Носальский

Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Стороны договорились подписать соответствующий меморандум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Саули Ниинисте.

Отмечается, что сегодня Турция, Финляндия и Швеция провели встречу при участии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"По итогам этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО", - рассказал Ниинисте.

По его словам, конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс будут обсуждены в ближайшие два дня.

Также он отметил, что, согласно меморандуму, Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.

Напомним, ранее Турция блокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Анкара обвиняла Стокгольм и Хельсинки в "поддержке террористов".

Больше о значении вступления Финляндии и Швеции в НАТО можете узнать в материале РБК-Украина "Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины".

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НАТОЙенс СтолтенбергШвецияТурцияФинляндияСаули Ниинисте