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Турция не поддержит санкции против РФ, но и обойти их не позволит, - глава МИД

Фото: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Турция не поддержит санкции против Российской Федерации. Однако мы и не позволим РФ обходить ограничения через нашу страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, которого цитирует Anadolu.

"Что касается Турции, то позиция Анкары по этому вопросу (санкций - ред.) от начала ясна: Мы принципиально против любых форм санкций. Турция заявляет, что поддержит лишь ограничения, вводимые только на уровне ООН. Это важная позиция. Поэтому в современном мире, как мы видим, каждая страна может вводить ограничения в отношении другой. Это касается не только российско-украинской войны. Так было в прошлом, и так может быть в будущем", - сказал министр.

Напомним, ЕС принял шестой пакет санкции против РФ за ее вторжение в Украину, в пакет вошло отключение Сбербанка от SWIFT, частичное нефтяное эмбарго и запрет российских СМИ. При этом Евросоюз освободил Венгрию от нефтяного эмбарго.

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