RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туреччина не підтримає санкції проти РФ, але й оминути їх не дозволить, - глава МЗС

Фото: глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Туреччина не підтримає санкції проти Російської Федерації. Однак ми й не дозволимо РФ оминати обмеження через нашу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, якого цитує Anadolu.

"Щодо Туреччини, то позиція Анкари з цього питання (санкцій - ред.) від початку ясна: Ми принципово проти будь-яких форм санкцій. Туреччина заявляє, що підтримає лише обмеження, запроваджувані лише на рівні ООН. Це важлива позиція. Тому в сучасному світі, як ми бачимо, кожна країна може запроваджувати обмеження щодо іншої. Це стосується не лише російсько-української війни. Так було у минулому, і так може бути у майбутньому", - сказав міністр.

Нагадаємо, ЄС ухвалив шостий пакет санкції проти РФ за її вторгнення в Україну, до пакета увійшло відключення Сбербанку від SWIFT, часткове нафтове ембарго та заборона російських ЗМІ. При цьому Євросоюз звільнив Угорщину від нафтового ембарго.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяТурция