Турция планирует возобновить операцию в Сирии

Турция вновь планирует возобновить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские формирования не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

тряды народной самообороны - ред)Мевлют Чавушоглу.

Напомним, в начале октября вооруженные силы Турции начали военную операцию в северной Сирии. О начале операции под названием "Источник мира". Президент Турции заявил, что пытается создать "безопасную зону", очищенную от боевиков курдской милиции, которых Турция считает террористами. Президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что цель операции - разрушить зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии. Представитель курдских сил на севере Сирии одновременно заявил, что турецкие военные самолеты начали атаку на их позиции.

Также РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из северной части Сирии, где Турция планирует сделать безопасную зону. При этом он пригрозил президенту Турции Раджепу Эрдогану в случае "запрещенных" действий уничтожением турецкой экономики.