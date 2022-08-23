Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей, - Defense News

“В рамках соглашения Турция поставила Украине первую партию из 50 единиц "Kirpi". Будут и дальнейшие поставки", - источник в турецком правительстве.

Эту информацию подтвердили и в компании, которая производит бронеавтомобили. Они были переданы из собственного арсенала турецкой армии.

Kirpi 1 - тяжелый противоминный бронетранспортер. Он оснащен амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. Он имеет пять амбразур для стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна с каждой стороны пассажирского салона.

Машина может быть вооружена 7,62 - миллиметровым или 12,7- миллиметровым пулеметом, а также доступна с дистанционно управляемым боевым модулем.