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Туреччина перекидає танки в Ідліб

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 04:11
Туреччина перекидає танки в Ідліб
Фото: техніка на кордоні з Сирією (aa.com.tr)

До кордону перекинули 150 фур з військовою технікою

Командування збройних сил Туреччини продовжує перекидання військ і військової техніки в район спостережних пунктів в Идлибской зоні деескалації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Чергова колона з 150 фур, завантажених самохідними артилерійськими установками, танками і БТР прибула в район Рейханлы турецькій провінції Хатай на кордоні з Сирією.

Сюди ж прибули вантажівки з боєприпасами. Колона попрямувала до кордону з метою перекидання на північний захід Сирії.

Раніше повідомлялося, що Туреччина перекидає спецназ до спостережних пунктів у Идлибской зоні деескалації в Сирії. Відзначається, що колона з 60 БТР з бійцями сил спеціального призначення досягла прикордонної з Сирією району Рейханлы.

РБК-Україна писало, що турецька армія значно посилила свою присутність у сирійській провінції Ідліб. За добу не менше 430 одиниць турецької бойової техніки були передислоковані в цей регіон на півночі Сирії.

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