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Турция отменила обязательные ПЦР-тесты для одной категории туристов

Автор: Анастасия Рокитна

В Турции отменили обязательное тестирование на коронавирус для одной категории туристов. Справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус больше не будут требовать от детей до 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информационное агентство Bianet.

Согласно новым правилам, для посещения страны путешественники, не достигшие 12 лет, не обязаны предоставлять результаты ПЦР-теста на COVID-19. Ранее въезд без справки был разрешен только детям до шести лет.

При этом уточняется, что ребенок, которому в день прибытия в республику исполнилось 12 лет, уже обязан иметь при себе один из двух документов на выбор:

  • справку с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до приезда,
  • ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета.
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Турция