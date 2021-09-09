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Туреччина скасувала обов'язкові ПЛР-тести для однієї категорії туристів

Автор: Анастасія Рокитна

У Туреччині скасували обов'язкове тестування на коронавірус для однієї категорії туристів. Довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус більше не вимагатимуть від дітей до 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне агентство Bianet.

Згідно з новими правилами, для відвідування країни мандрівники, які не досягли 12 років, не зобов'язані надавати результати ПЛР-тесту на COVID-19. Раніше в'їзд без довідки був дозволений тільки дітям до шести років.

При цьому уточнюється, що дитина, якій в день прибуття в республіку виповнилося 12 років, вже зобов'язана мати при собі один з двох документів на вибір:

  • довідку з результатом експрес-тесту на антигени, зробленого за 48 годин до приїзду,
  • ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до прильоту.
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Турция