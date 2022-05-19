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Турция не может отказаться от газа из РФ и разорвать связи с Путиным, - Эрдоган

Фото: турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Турция не может отказаться от поставок природного газа из России. Также власти не намерены разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана, которое цитирует Hurriyet.

"Что касается войны с Россией и Украиной, то, конечно, мы сейчас проводим сбалансированную политику и в отношении России, и в отношении Украины. И в этой политике баланса, конечно, я не намерен разрывать связи с господином Путиным, или господином Зеленским", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что продолжает свою телефонные переговоры как с президентом Украины, так и с президентом России.

"Турция будет продолжать это работы, поскольку начало новой мировой войны не пойдет на пользу ни нашему региону, ни всему миру. Впрочем, у нас есть связи с обеими сторонами (Украина и РФ - ред.). С Россией мы имеем проект в атомной энергетике АЭС "Аккую". Надеюсь, в течение следующего года мы завершим и откроем его... Опять же, откуда мы берем 50% природного газа, который сейчас используем? Поставляем из России. Для нас это стратегически важные отношения. И мы не можем разорвать эти отношения", - подчеркнул Эрдоган.

В свою очередь он также добавил, что Турция также имеет много партнерских отношений с Украиной в области продуктов питания и намерена продолжать их и в дальнейшем.

Стоит отметить, что Черное море обладает энергетическим запасом, чтобы удовлетворить мировые потребности в течение 45 лет. В Турции же недавно заявляли, что имеют есть ресурсы в крупных месторождениях вдоль побережья моря.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган