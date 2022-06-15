Туреччина відмовилася від переговорів із Фінляндією та Швецією: що відомо

Фото: Туреччина відмовилася від пропозиції НАТО провести переговори з Фінляндією та Швецією (Getty Images)

Туреччина відмовилася від пропозиції НАТО провести тристоронні переговори з Фінляндією та Швецією. Намічена попередньо на середу, 15 червня, зустріч не відбулася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.