Турция осудила нападения во Франции и выразила соболезнования

Фото: место нападения в Ницце (t me stormdaily)

Министерство иностранных дел Турции осудило нападения во Франции. Также в ведомстве выразили соболезнования и солидарность с французами после жестокого нападения на людей в базилике в Ницце, в результате которого погибло трое людей.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Мы решительно осуждаем теракт, совершенный в церкви Нотр-Дам де Ницца в Ницце, Франция. Мы выражаем свои соболезнования родственникам тех, кто погиб в результате нападения, и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении.

Также там отмечается, что не может быть никакого основания оправдывать убийство человека. Турция как страна противодействует терроризму и насилию с французским народом.

"Очевидно, что те, кто совершил это жестокое нападение в месте религиозного поклонения, не имеют представления о принципах религиозных, человеческих и моральных ценностей", - указывает МИД Турции.

Напомним, мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе после нападения с ножом на прихожан церкви.

Также РБК-Украина писало, что Эммануэль Макрон заявил, что исламисты не будут спать спокойно во Франции.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал французскому коллеге Эммануэлю Макрону "лечить психику" за его заявления относительно ислама. В ответ Франция объявила об отзыве своего посла из Турции.