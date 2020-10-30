Туреччина засудила напади у Франції та висловила співчуття

Фото: місце нападу в Ніцці (t me stormdaily)

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило напади у Франції. Також у відомстві висловили співчуття та солідарність з французами після жорстокого нападу на людей у базиліці в Ніцці, в результаті якого загинуло троє людей.

Про це йдеться у заяві МЗС Туреччини.

"Ми рішуче засуджуємо теракт, здійснений в церкві Нотр-Дам де Ніцца у Ніцці, Франція. Ми висловлюємо свої співчуття родичам тих, хто загинув внаслідок нападу, та бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", - йдеться в заяві.

Також там зазначається, що не може бути жодної підстави виправдовувати вбивство людини. Туреччина як країна протидіє тероризму та насильству з французьким народом.

"Очевидно, що ті, хто здійснив цей жорстокий напад у місці релігійного поклоніння, не мають уявлення про принципи релігійних, людських та моральних цінностей", - вказує МЗС Туреччини.

Нагадаємо, мер Ніцци розпорядився закрити всі храми в місті після нападу з ножем на парафіян церкви.

Також РБК-Україна писало, що Еммануель Макрон заявив, що ісламісти не будуть спати спокійно у Франції.

Після цього, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган порадив французькому колезі Еммануелю Макрону "лікувати психіку" через його заяви щодо ісламу. У відповідь Франція оголосила про відкликання свого посла з Туреччини.