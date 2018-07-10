Туреччина офіційно змінила форму правління на президентську

Ердоган приніс президентську присягу в парламенті

Після присяги президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в парламенті Туреччина офіційно змінила форму правління з парламентської на президентську республіку. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Під час церемонії інавгурації виконуючий обов'язки голови парламенту Туреччини Дурмуш Їлмаз передав Ердогану посвідчення президента країни.

"Усе минуло чудово на очах у всього народу. Сподіваюся, що й надалі в Туреччині все буде протікати добре", - заявив після інавгурації Ердоган.

Раніше уряд Туреччини передав свої повноваження президенту країни відповідно до переходу від парламентської до президентської форми правління.

Нагадаємо, перехід до президентської форми правління став результатом виборів, які відбулися в Туреччині в червні 2018 року, після чого уряд Туреччини передав свої повноваження президенту. До низки законів та підзаконних актів з 1924 року по 2017-й було внесено зміни.