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Турция в очередной раз отказалась признавать Крым российским

Автор: Инна Собора

Турция в очередной раз подтвердила, что отказывается признавать Крым российской территорией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу через два дня после переговоров в Сочи.

Об этом пишет The Eurasian Times.

После переговоров Россия и Турция заявили о крепких взаимоотношениях между странами.

“Мы подтвердили в Сочи, что наша позиция по Крыму не изменится”, - сказал Чавушоглу.

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В то же время он утверждает, что отношения с Россией развиваются позитивно.

Издание пишет, что Россия осознает позицию Турции по Крыму. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что между Москвой и Анкарой присутствуют большие разногласия в позиции по Крыму.

Ранее в декабре Чавушоглу заявил, что Турция "готова поддержать возвращение Украине аннексированного Россией полуострова Крым". Об этом он заявил после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебою.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее говорил, что не особо интересуется высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно аннексии Крыма.

РБК-Украина писало, что Эрдоган во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признавала и не признает незаконную аннексию украинского Крыма Российской Федерацией.

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