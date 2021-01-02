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Туреччина вкотре відмовилася визнавати Крим російським

Автор: Инна Собора

Туреччина вкотре підтвердила, що відмовляється визнавати Крим російською територією. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Мевлут Чавушоглу через два дні після переговорів у Сочі.

Про це пише The Eurasian Times.

Після переговорів Росія та Туреччина заявили про міцні взаємовідносини між країнами.

“Ми підтвердили у Сочі, що наша позиція стосовно Криму не зміниться”, - сказав Чавушоглу.

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Водночас він стверджує, що відносини з Росією розвиваються позитивно.

Видання пише, що Росія усвідомлює позицію Туреччини щодо Криму. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков визнав, що між Москвою та Анкарою присутні великі розбіжності у позиції щодо Криму.

Раніше в грудні Чавушоглу заявив, що Туреччина "готова підтримати повернення в Україну анексованого Росією півострова Крим". Про це він заявив після зустрічі з главой МЗС України Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін раніше говорив, що не особливо цікавиться висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо анексії Криму.

РБК-Україна писало, що Ердоган під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Туреччина не визнавала і не визнає незаконну анексію українського Криму Російською Федерацією.

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