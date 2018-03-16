Турция обезвредила более 3,5 тыс. курдских бойцов с начала операции в Африне

С начала операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне турецкая армия обезвредила более 3,5 тыс. курдских бойцов, передает агентство Anadolu со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Турции.

Сообщается, что с начала операции в Африне турецкая сторона обезвредила 3530 представителей курдских формирований PYD/PKK. Анкара в очередной раз подчеркивает, что действует на основе норм международного права, резолюции Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону.

Напомним, ранее сообщалось, что тысячи людей бегут из Восточной Гуты из-за военных действий. Отметим, в ходе наступления сирийских правительственных войск фактический пригород Дамаска был разделен на три части. Только за последние сутки зону боевых действий покинули около 3 тыс. мирных жителей. По данным государственного телевидения Сирии, район покинули около 10 тыс. гражданских.