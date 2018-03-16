Тысячи людей бегут из Восточной Гуты из-за военных действий

Силы режима президента Сирии Башара Асада и его сторонники бомбят пути из района Хамурия в пригороде Дамаска Восточной Гуте, заставляя население покинуть город. Об этом сообщает "Агентство Анадолу".

Сообщается, что в ходе наступления, начатого 3 марта, Восточная Гута была разделена силами Асада на три части. Отмечено, что около трех тысяч. мирных жителей бежали из зоны боевых действий за последние сутки. Отметим, что государственное телевидение Сирии сообщило, что около 10 тыс. гражданских оставили Хуммурие, однако подтверждения данных из независимых источников нет.

Согласно информации издания, сторонники Асада выгоняют жителей из собственных домов, пытаясь обеспечить полный контроль над Хамурией.

При этом сирийцам не предоставляется никаких гарантий безопасности, и они могут быть арестованы под любым предлогом.

Напомним, части Вооруженных сил Турции будут выведены с северо-запада Сирии лишь после завершения антитеррористической операции в Африне. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.