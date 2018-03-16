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Туреччина знешкодила більше 3,5 тис. курдських бійців з початку операції в Афріні

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 09:39
Фото: турецькі військові (inherentresolve.mil)
Фото: турецькі військові (inherentresolve.mil)

Генштаб Туреччини відзвітував про хід операції "Оливкова гілка"

З початку операції "Оливкова гілка" в сирійському Афріні турецька армія знешкодила більше 3,5 тис. курдських бійців, передає агентство Anadolu з посиланням на дані Генштабу Збройних сил Туреччини.

Повідомляється, що з початку операції в Афріні турецька сторона знешкодила 3530 представників курдських формувань PYD/PKK. Анкара в черговий раз підкреслює, що діє на основі норм міжнародного права, резолюції Радбезу ООН з питань боротьби з тероризмом та статті 51 Статуту ООН про право на індивідуальну або колективну самооборону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тисячі людей тікають із Східної Гути через військові дії. Відзначимо, в ході наступу сирійських урядових військ фактичне передмістя Дамаску було розділено на три частини. Тільки за останню добу зону бойових дій покинули близько 3 тис. мирних жителів. За даними державного телебачення Сирії, район покинули близько 10 тис. цивільних.

 

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Теги: Турция, война, Сирія
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