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Турция нашла новое месторождение природного газа в Черном море

Автор: Дмитрий Левицкий

Турция нашла еще одно газовое месторождение в Черном море, которое позволит увеличить объем газовых резервов еще на 85 млрд кубических метров. Турция планирует начать добычу газа из нового месторождения уже к 2023 году.

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Об этом сегодня заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита на буровое судно Fatih, которое проводит работы в Черном море.

"Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние исследования позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров", - рассказал он.

Как объяснил Эрдоган, это позволит снизить цену на природный газ для турецкого населения.

"Мы ставим перед собой цель сделать газ доступным для нашего народа в 2023 году", - подчеркнул президент Турции.

Напомним, в конце августа Эрдоган сообщил об обнаружении в Черном море крупного газового месторождения. Данные со скважины указывали на высокую вероятность обнаружения новых газовых месторождений в том же районе.

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