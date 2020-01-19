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Туреччина сподівається, що саміт у Берліні закріпить режим припинення вогню в Лівії

Новини » Політика     19.01.2020 - 11:58
Туреччина сподівається, що саміт у Берліні закріпить режим припинення вогню в Лівії
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Stringer/Getty Images)

Ердоган вважає Берлінську конференцію важливим кроком до вирішення ситуації в Лівії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що Берлінська конференція допоможе закріпити режим припинення вогню в Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

За словами Ердогана, конференція у Берліні, яка відбудеться сьогодні, 19 січня, є важливим кроком до встановлення режиму припинення вогню в Лівії.

"Ми вважаємо саміт в Берліні важливим кроком до закріплення режиму припинення вогню та досягнення політичного рішення", - заявив президент Туреччини.

Крім того, Ердоган наголосив, що турецька сторона не має жодної інформації щодо проєкту підсумкового документа, який планується ухвалити на Берлінській конференції щодо вирішення ситуації в Лівії.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас підтвердив участь глави визнаного міжнародною спільнотою Уряду національної згоди Фаїза Сараджа та командувача Лівійської національної армії Халіфа Хафтара в Берлінській конференції щодо Лівії. Сарадж та Хафтар є сторонами військового конфлікту в Лівії.

Також РБК-Україна писало, що за підсумками переговорів між сторонами конфлікту в Лівії, які відбулися 13 січня в Москві, Хафтар відмовився підписувати документ про припинення вогню.

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