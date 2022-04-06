UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция надеется на новые переговоры Украины и РФ. Встреча может пройти на уровне глав МИД

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Он добавил, что встреча может пройти на уровне глав МИД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.

"Мы ожидаем новых переговоров между Украиной и Россией", - цитирует агентство главу турецкого МИД.

По его словам, новые переговоры, скорее всего, пройдут на уровне министров иностранных дел Украины и России.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание Россией встречи в переговорах ухудшит положение Москвы и негативно скажется на ходе войны.

Война России против Украины продолжается 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияВойна России против УкраиныВторжение России в Украину