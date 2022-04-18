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Турция начала военную операцию против курдов в Ираке

Турецкая армия (Фото: nyt.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны Турции начало новую военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана в северной части Ирака. Операцию назвали "Коготь" и развернули в районах Метина, Зап и Авашин-Басьян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил: "Наши героические летчики успешно поразили цели, состоящие из укрытий, бункеров, пещер, туннелей, складов боеприпасов и так называемых штабов. Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист".

Между официальной Анкарой и вооруженными формированиями Рабочей партии Курдистана уже почти 40 лет идет борьба за создание курдской автономии в составе Турции. Этнические курды составляют существенную часть населения страны — порядка 20%, являясь вторым по численности народом в стране, уступая лишь туркам.

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Турция