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Туреччина почала військову операцію проти курдів в Іраку

Турецька армія (Фото: nyt.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони Туреччини почало нову військову операцію проти членів Робочої партії Курдистану в північній частині Іраку. Операцію назвали "Кіготь" і розгорнули в районах Метіна, Зап і Авашин-Басьян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар зазначив: "Наші героїчні льотчики успішно вразили цілі, що складаються з укриттів, бункерів, печер, тунелів, складів боєприпасів і так званих штабів. Ми сповнені рішучості врятувати нашу благородну націю від терористичної біди, яка переслідувала нашу країну протягом 40 років. Наша боротьба триватиме, поки не буде нейтралізований останній терорист".

Між офіційною Анкарою і збройними формуваннями Робітничої партії Курдистану вже майже 40 років йде боротьба за створення курдської автономії у складі Туреччини. Етнічні курди складають істотну частину населення країни - близько 20%, являючись другим за чисельністю народом в країні, поступаючись лише туркам.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Турция