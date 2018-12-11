Турция начала строительство военной базы на Черном море

Фото: турецкие корабли (flickr.com)

Военно-морская база появится в 150 км от границы с Грузией

Турция начала строительство военно-морской базы на Черноморском побережье примерно в 150 км от границы с Грузией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

Сообщается, что военно-морская база появится в районе населенного пункта Сюрмене. Как пишет газета, проект приобрел особую актуальность после захвата украинских кораблей в Керченском проливе и открытия "Турецкого потока". В то же время подчеркивается, что планы относительно базы вынашивались еще со времен холодной войны.

Как рассчитывают турецкие власти, военная база, корабли которой будут патрулировать восточную часть Черного моря, будет стимулировать развитие всего северо-востока Турции.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил свое военное присутствие в Черном море после инцидента в Керченском проливе. По его словам, число кораблей альянса в акватории выросло до 20.

На прошлой неделе также стало известно, что США готовят отправку военного корабля в Черное море. Данный шаг тоже должен стать ответом на действия России против Украины в Керченском проливе.