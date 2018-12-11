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Туреччина почала будівництво військової бази на Чорному морі

Новини » Політика    11.12.2018 - 09:54
Туреччина почала будівництво військової бази на Чорному морі
Фото: турецькі кораблі (flickr.com)

Військово-морська база з'явиться в 150 км від кордону з Грузією

Туреччина почала будівництво військово-морської бази на Чорноморському узбережжі приблизно в 150 км від кордону з Грузією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газету Milliyet.

Повідомляється, що військово-морська база з'явиться в районі населеного пункту Сюрмене. Як пише газета, проект набув особливої актуальності після захоплення українських кораблів у Керченській протоці та відкриття "Турецького потоку". У той же час підкреслюється, що плани щодо бази виношувалися ще з часів холодної війни.

Як розраховує турецька влада, військова база, кораблі якої будуть патрулювати східну частину Чорного моря, буде стимулювати розвиток усього північного сходу Туреччини.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс збільшив свою присутність в Чорному морі після інциденту в Керченській протоці. За його словами, число кораблів альянсу в акваторії зросло до 20.

Минулого тижня також стало відомо, що США готують відправку військового корабля до Чорного моря. Даний крок теж має стати відповіддю на дії Росії проти України в Керченській протоці.

 

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