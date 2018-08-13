Турция начала расследование обстоятельств падения национальной валюты

Прокуратура Анкары сегодня начала официальное следствие в связи с падением лиры

Турецкие власти начали расследование обстоятельств падения национальной валюты - турецкой лиры. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Анкары.

Сообщается, что прокуратура сегодня начала официальное следствие в связи с охватившим страну финансовым кризисом. В частности, следственные действия направлены в отношении "людей и социальных медиа, которые могут угрожать экономической безопасности страны".

Одновременно Министерство внутренних дел сообщило, что расследование начато в отношении 346 аккаунтов, "провоцировавших рост обменного курса доллара".

Кроме того, собственное расследование начало Управление по расследованию финансовых преступлений.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан Турции менять доллары и евро на национальную валюту - турецкую лиру. также он заявил, что Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Украина, Китай, Россия и Иран.