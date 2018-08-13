Туреччина почала розслідування обставин падіння національної валюти

Прокуратура Анкари сьогодні розпочала офіційне слідство у зв'язку з падінням ліри

Турецька влада почала розслідування обставин падіння національної валюти - турецької ліри. Про це йдеться в заяві прокуратури Анкари.

Повідомляється, що прокуратура сьогодні розпочала офіційне слідство у зв'язку з фінансовою кризою, що охопила країну. Зокрема, слідчі дії спрямовані проти "людей і соціальних медіа, які можуть загрожувати економічній безпеці країни".

Одночасно Міністерство внутрішніх справ повідомило, що розслідування розпочато щодо 346 акаунтів, якы "провокували зростання обмінного курсу долара".

Крім того, власне розслідування почало Управління з розслідування фінансових злочинів.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав громадян Туреччини міняти долари і євро на національну валюту - турецьку ліру. також він заявив, що Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами, такими як Україна, Китай, Росія та Іран.