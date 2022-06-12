Турция начала ограничивать проживание иностранцев в стране
Турция приняла решение ограничить число проживающих в стране иностранных граждан. С этой целью власти сокращают квоту на проживание иностранцев в ряде турецких районов и городов.
Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Так, начиная с 1 июля этого года в каждом районе Турции сможет проживать не более 20% иностранцев. Около 1,2 тысячи жилых районов будут закрыты для заселения мигрантами. Это также коснется и тех лиц, который ищут убежища в Турции.
"В целях предотвращения концентрации иностранцев в определенных районах нашей страны в общей сложности был закрыт для проживания иностранцев 781 район, в которых соотношение количества иностранцев к общему количеству людей превышало 25%. Квота с 1 июля будет реализована в размере 20%", - заявил министр.
Данные меры приняты на фоне растущего общественного недовольства мигрантами.
Турция является одной из главных стран мира, принимающих беженцев. В числе прочих, в ней нашли убежище более 3,7 млн человек из Сирии.
Напомним, ранее посол Украины Василий Боднар заявил, что 70% прибывших из-за войны украинцев в Турцию уже выехали из страны.