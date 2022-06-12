Туреччина почала обмежувати проживання іноземців в країні

Туреччина прийняла рішення обмежити число проживаючих в країні іноземних громадян. З цією метою влада скорочує квоту на проживання іноземців в ряді турецьких районів і міст.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Так, Починаючи з 1 липня цього року в кожному районі Туреччини зможе проживати не більше 20% іноземців. Близько 1,2 тисячі житлових районів будуть закриті для заселення мігрантами. Це також торкнеться і тих осіб, які шукають притулку в Туреччині.

"З метою запобігання концентрації іноземців в певних районах нашої країни в цілому був закритий для проживання іноземців 781 район, в яких співвідношення кількості іноземців до загальної кількості людей перевищувало 25%. Квота з 1 липня буде реалізована в розмірі 20%", - заявив міністр.

Дані заходи прийняті на тлі зростаючого суспільного невдоволення мігрантами.

Туреччина є однією з головних країн світу, що приймають біженців. Серед інших, в ній знайшли притулок понад 3,7 млн осіб з Сирії.