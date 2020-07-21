Турция начала буровые работы в Черном море

Турецкое судно Fatih приступило к буровым работам в Черном море на перспективном участке Tuna-1. Турция полна решимости обеспечить энергетическую безопасность.

Об этом сообщил в Twitter министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Он заявил, что Турция будет проводить буровые работы "на каждом квадратном метре" своей зоны во всех морях.

"Если нефть и газ в Черном море есть, то мы обязательно разработаем месторождения", - написал он.

Церемония отправки судна Fatih из Стамбула в Трабзон состоялась 29 мая и была приурочена к 567-й годовщине завоевания Стамбула. В церемонии принимал участие президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, цены на нефть в понедельник, 20 июля, снижаются, они реагируют на перспективу того, что восстановление спроса на топливо может быть сорвано ростом темпов коронавирусной инфекции во всем мире.

Страны ОПЕК+ снизят свои сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки, в то время как сейчас действуют сокращения на 9,7 млн баррелей в сутки.