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Турция могла намеренно обстрелять базу США в Сирии, - WP

Новости » Политика    13.10.2019 - 08:41
Турция могла намеренно обстрелять базу США в Сирии, - WP
Иллюстративное фото (twitter.com)

Обстрел был произведен из артиллерии 155-го калибра

Турецкие военные могли намеренно обстрелять 11 октября позиции американских военных в районе пограничного сирийского города Кобани с целью вытеснить их подальше от границы Сирии. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

По данным источников издания, ситуация была более опасной в сравнении с ее описанием, который был представлен Пентагоном. Во время обстрела Турция применила артиллерию калибра 155 мм.

"Это оружие площадного поражения. Мы бы никогда не стали делать ничего подобного с нашими партнерами", - заявил военный, который находится в Сирии.

Американский военный добавил, что турецкие военные знали, где находятся позиции военных Соединенных Штатов, поэтому, по его мнению, обстрел позиций США был преднамеренным.

Отмечается, что представители Белого дома считают, что Турция стремится установить контроль над более обширной территорией Сирии, чем было договорено ранее, поэтому такими агрессивными действиями она пытается вытеснить из региона американских военных.

Напомним, 11 октября в Сирии под обстрел попали позиции американских военных, которые находились вблизи города Кобани. В результате атаки пострадали семеро военнослужащих, в том числе двое представителей Франции. Белый дом обвинил в атаке Анкару, ведь ее войска наносили удары по позициям курдов неподалеку Кобани.

Также РБК-Украина писало, что после обстрела базы США в Сирии американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президент Франции призвал положить конец военной операции Турции в Сирии.

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