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Туреччина могла навмисно обстріляти базу США в Сирії, - WP

Новини » Політика    13.10.2019 - 08:41
Туреччина могла навмисно обстріляти базу США в Сирії, - WP
Ілюстративне фото (twitter.com)

Обстріл був здійснений з артилерії 155-го калібру

Турецькі військові могли навмисно обстріляти 11 жовтня позиції американських військових в районі прикордонного сирійського міста Кобані з метою витіснити їх подалі від кордону Сирії. Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

За даними джерел видання, ситуація була більш небезпечною в порівнянні з її описом, який був представлений Пентагоном. Під час обстрілу Туреччина застосувала артилерію калібру 155 мм.

"Це зброя площинного ураження. Ми б ніколи не стали робити нічого подібного з нашими партнерами", - заявив військовий, який перебуває в Сирії.

Американський військовий додав, що турецькі військові знали, де знаходяться позиції військових Сполучених Штатів, тому, на його думку, обстріл позицій США був навмисним.

Зазначається, що представники Білого дому вважають, що Туреччина прагне встановити контроль над більш обширною територією Сирії, чим було домовлено раніше, тому такими агресивними діями вона намагається витіснити з регіону американських військових.

Нагадаємо, 11 жовтня у Сирії під обстріл потрапили позиції американських військових, які знаходилися поблизу міста Кобані. В результаті атаки постраждали семеро військовослужбовців, зокрема двоє представників Франції. Білий дім звинуватив в атаці Анкару, адже її війська завдавали ударів по позиціям курдів неподалік Кобані.

Також РБК-Україна писало, що після обстрілу бази США в Сирії американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Президент Франції закликав покласти край військовій операції Туреччини в Сирії.

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