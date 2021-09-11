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Турция и Малайзия попали в пятерку лидеров по новым случаям COVID-19

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Суббота 11 сентября 2021 06:58
Турция и Малайзия попали в пятерку лидеров по новым случаям COVID-19 Фото: Турция и Малайзия попали в пятерку лидеров по распространению коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 9 сентября, в мире обнаружили 593 455 случаев COVID-19, в частности в США - 171 125 заражений, в Индии - 37 873, в Великобритании - 37 622. Кроме того, в Турции - 23 562 случая, в Малайзии - 21 176.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Украина оказалась на 28 месте в мире между Пакистаном и Швейцарией. В Европе Украина восьмая.

9008 человек в мире умерли за сутки. По этому показателю Украина на 23 месте в мире и на 4 - в Европе.

Напомним, 9 сентября в Украине зафиксировали 3615 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением 1056 человек, умерли от осложнений 76 человек, выздоровели 1310 человек.

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