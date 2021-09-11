Туреччина і Малайзія потрапили в п'ятірку лідерів за новими випадками COVID-19
Фото: Туреччина і Малайзія потрапили в п'ятірку лідерів з поширення коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
За добу, 9 вересня, у світі виявили 593 455 випадків COVID-19, зокрема у США - 171 125 заражень, в Індії - 37 873, у Великій Британії - 37 622. Крім того, в Туреччині - 23 562 випадки, в Малайзії - 21 176.
Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані сайту Worldometers.
Україна опинилася на 28 місці у світі між Пакистаном і Швейцарією. В Європі Україна восьма.
9008 людей у світі померли за добу. За цим показником Україна на 23 місці у світі та на 4 - в Європі.
Нагадаємо, 9 вересня в Україні зафіксували 3615 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з підозрою 1056 осіб, померли від ускладнень 76 осіб, одужали 1310 осіб.