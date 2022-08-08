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Турция готовится к новой структуре безопасности в Европе, - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталья Юрченко

Турция считает, что в Европе из-за войны в Украине сформируется новая структура безопасности. Анкара уже начала готовиться к этому.

Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Глава МИД Турции считает, что война в Украине заставила Евросоюз задуматься. Анкара, по его мнению, является "сильным партнером" для ЕС, поэтому Брюссель нуждается в ее помощи.

Кроме того, Чавушоглу подчеркнул, что Турция уже готовится к новой системе безопасности в Европе.

"Эта война рано или поздно завершится. Главное для нас - защита общих интересов. В процессе формирования новой архитектуры безопасности в Европе, нужно действовать предельно продуманно. Турция уже сегодня готовится к этому", - отметил он.

Напомним, по данным издания Financial Times, на Западе встревожены сотрудничеством Турции и России. В Брюсселе задумываются о санкциях против Анкары, если она станет платформой для торговли с РФ.

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Мевлют ЧавушоглуМИД УкраиныТурцияЕвропа